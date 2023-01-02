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У ГУР розповіли, як стежать за переміщенням російської ядерної зброї

У ГУР розповіли, як стежать за переміщенням російської ядерної зброї
Фото: gur.gov.ua

Воєнна розвідка України постійно стежить за переміщенням російської ядерної зброї, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що РФ має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї — і тактичну, і стратегічну, — але українська розвідка стежить за її переміщенням.

"По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить 12-е головне управління Міністерства оборони РФ. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї", — сказав Скібіцький.

Він додав, що цей процес не простий, але ГУР має досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014-го року і раніше.

"Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це Головного управління розвідки постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил Росії", – наголосив Вадим Скібіцький.

За інформацією ГУР, у РФ лишилося ракет лише на два масовані удари по Україні.

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