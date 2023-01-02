Генерал Ходжес: Україна може звільнити Крим до кінця серпня
Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ, повідомляє Українська правда.
Про це Ходжес повiдомив у Twitter.
"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції".
Він також вважає, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.
Ходжес також ретвінув карту окупованих регіонів України, опубліковану геополітичною експерткою Джессікою Берлін, зазначивши, що "це все, що контролює Росія після 8 років і з усіма перевагами".
Передісторія:
- 8 листопада 2022 року Ходжес прогнозував, що Україна може звільнити Крим вже в наступному році, оскільки російські війська будуть дуже вразливими на півострові.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.