Зеленський: Україна очікує вже у цьому місяці отримати перший транш від ЄС

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Україна очікує вже у цьому місяці отримати перший транш від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні президент України провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Зеленський подякував за неослабну підтримку з боку ЄС.

"Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки" , - написав він.

Він також повідомив, що лідери скоординували кроки щодо саміту Україна - ЄС.

"Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом" , - додав він.

Нагадаємо, ЄС узгодив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну у 2023 році. Кошти мають передаватися вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати.