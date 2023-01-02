Резніков назвав суму збитків українській екології через напад росіян

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни. Через дії окупантів під загрозою опинились заповідні зони, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

За даними Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення росіян українській екології задано збитків більше ніж на 35 мільярдів доларів.

"Збитки української екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон - під загрозою" , - написав міністр.

Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, котра забороняє вести війну проти довкілля через розправи.