Резніков назвав суму збитків українській екології через напад росіян
Вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни. Через дії окупантів під загрозою опинились заповідні зони, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
За даними Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення росіян українській екології задано збитків більше ніж на 35 мільярдів доларів.
"Збитки української екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон - під загрозою", - написав міністр.
Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, котра забороняє вести війну проти довкілля через розправи.