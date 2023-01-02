ЗМІ: У МЗС Ізраїлю окреслили зміну політики щодо України

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В уряді новообраного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який вважається найправішим за всю історію країни, окреслили зміну політики щодо України, повідомляє Новое время.

Як повідомляє The Times of Israel, про це йшлося під час першого виступу міністра закордонних справ Елі Коена.

"Щодо України Коен лише каже, що цей уряд менше розмовлятиме і продовжить гуманітарну допомогу" , — йдеться у матеріалі.

За словами дипломатичного кореспондента Walla News Барака Равіда, на тлі запланованої на 3 січня зустрічі глави ізраїльського МЗС з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим це може означати, що уряд Нетаньяху займе «більш проросійську позицію».

"У своєму виступі Коен натякнув, що на відміну від свого попередника Яїра Лапіда він не буде публічно засуджуватиме Росію. Він заявив, що збирається розробити нову „відповідальну“ політику щодо війни в Україні, і підкреслив, що міністерство закордонних справ підготує докладну презентацію для кабінету безпеки з цього питання" , — написав він у Twitter.

Радвід зазначив, що попередник Коена «вів жорстку політику» щодо кремлівського режиму, публічно засуджував його і навіть заявляв, що російські війська скоювали воєнні злочини.