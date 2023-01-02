Залужний підбив підсумки 2022 року

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у понеділок, 2 січня, підбив деякі підсумки 2022 року, повідомляє Новое время.

"Рік, який назавжди змінив нас, наше сьогодення та майбутнє. Рік, що увійшов до світової історії. Під ім'ям України та її Збройних Сил" , — сказано у Facebook Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що Сили оборони звільнили 40% захоплених після 24 лютого територій і 28% усіх окупованих країною-агресором РФ територій. Після звільнення правобережної частини Херсонської області площа деокупованих територій сягнула майже 40 тис. кв. км. Активна лінія фронту зараз становить 1500 км, захисники України стримують ворога на сухопутній ділянці протяжністю 3786 км.

Залужний нагадав, що за 2022 рік було знищено понад 100 тисяч російських окупантів, 3 тис. танків, 6 тис. бойових броньованих машин, 2 тис. артсистем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків і 270 вертольотів. Лише Повітряні Сили збили 1893 повітряні цілі.

Захисники України проходять підготовку на території 17 країн Європи, країни-партнери за 2022 рік допомогли підготувати понад 20 тисяч військовослужбовців. Партнери України передали ЗСУ критично необхідне озброєння, боєприпаси та матеріальні засоби.

"Ми дуже вдячні за підтримку і допомогу, що вже суттєво впливають на перебіг бойових дій. Водночас надалі потребуємо нарощування обсягів і розширення номенклатури міжнародної технічної допомоги" , — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Також Залужний повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ захисники забезпечили евакуацію понад 600 тисяч мирних жителів із районів бойових дій. Військовослужбовці супроводили та розподілили загалом понад 2 млн тонн гуманітарних вантажів.

Понад тисячу тяжкопоранених військовослужбовців направили на лікування і реабілітацію до США, Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Норвегії, Ірландії, Данії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Італії, Румунії.

Державні нагороди за мужність і героїзм під час відсічі російської агресії отримали майже 29 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, звання Героя України отримали 160 військових. Відзнаки За мужність і відвагу від початку агресії здобули 44 військові частини, 59 бригад і два окремі батальйони отримали бойові прапори.

За рік ЗСУ очистили від вибухонебезпечних предметів 1 тис. 346,22 га територій місцевості, 21,18 га лісових масивів, 182,1 км доріг, 165,2 тис. м. кв. будівель, 134,66 км ліній електропередач, 39 км газопроводів, знищили 41,8 тис. вибухонебезпечних предметів. Сили підтримки ЗСУ побудували чотири низьководні дерев’яні мости загальною довжиною 188 м.