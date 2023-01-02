Міноборони Естонії: Якість другої хвилі мобілізації в РФ буде нижчою, ніж у першії

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Російський уряд може оголосити другу хвилю мобілізації країни. Однак її якість буде на порядок нижчою, ніж у випадку з першою хвилею, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар Сил оборони Естонії Тааві Лаасік, повідомляє ERR.

Спікер оборонного відомства Естонії наголосив, що на цей час немає офіційного підтвердження про другу хвилю мобілізації та закриття кордонів Росії.

"Другу хвилю мобілізації можна було б організувати, але можна припустити, що її якість буде ще нижчою, ніж у випадку з першою. Разом з тим важливо мати на увазі, що в Росії постійно проходила прихована мобілізація - було сказано, що мета мобілізації виконана, але відповідні заходи продовжувалися" , - заявив він.

У Міністерстві оборони Естонії очікують, що друга хвиля мобілізації не вплине на їхню країну, оскільки будь-яка мобілізація, як і раніше, пов'язана з агресією Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, що Росія продовжує мобілізацію у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, з початку оголошення мобілізації РФ із тимчасово окупованого півострова до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар.