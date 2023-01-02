Зеленський продовжив тимчасовий безвіз для британців ще на рік

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський продовжив дію тимчасового безвізового режиму для громадян Великої Британії ще на рік – до 30 січня 2024 року, повідомляє Європейська правда.

"…продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2024 року" , – йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента в понеділок.

Нагадаємо, безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, та перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Британії з ЄС.

Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року, який після того не раз продовжувався.

У жовтні 2020 року Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія спростила правила в’їзду для українців, що тікають від війни.