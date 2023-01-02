У Німеччині назвали умову передачі Україні танків Leopard

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Німеччина не планує самостійно діяти у питанні відправлення танків Leopard до України, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами НАТО, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Spiegel.

Як пояснив член соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер, передача танків «залишиться у зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих сольних зусиль».

"Таке озброєння може постачатись лише в координації з нашими партнерами по НАТО" , - заявив політик.

Мюллер додав, що США та Франція також мають системи, подібні до Leopard. Однак вони не пропонують ці системи для українських військовослужбовців.

"Німеччина хоче безумовно й надалі уникати того, щоб альянс став стороною війни" , - зазначив Мюллер.

Він підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну найсучаснішою зброєю і робитиме це доти, доки це буде необхідно.

11 грудня посол України у ФРН Олексій Макєєв заявив, що уряд Німеччини планує подальші постачання зброї для ЗСУ. Україна продовжує переговори щодо надання танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.﻿

9 грудня в уряді Німеччини повідомили, що ведуть переговори зі США та іншими партнерами щодо постачання Україні танків Leopard 2. Німецькі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Вашингтон дав зрозуміти Берліну, що не проти передачі Збройним силам України важких танків. Цю інформацію підтвердила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.