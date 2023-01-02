У Німеччині назвали умову передачі Україні танків Leopard
Німеччина не планує самостійно діяти у питанні відправлення танків Leopard до України, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами НАТО, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Spiegel.
Як пояснив член соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер, передача танків «залишиться у зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих сольних зусиль».
"Таке озброєння може постачатись лише в координації з нашими партнерами по НАТО", - заявив політик.
Мюллер додав, що США та Франція також мають системи, подібні до Leopard. Однак вони не пропонують ці системи для українських військовослужбовців.
"Німеччина хоче безумовно й надалі уникати того, щоб альянс став стороною війни", - зазначив Мюллер.
Він підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну найсучаснішою зброєю і робитиме це доти, доки це буде необхідно.
11 грудня посол України у ФРН Олексій Макєєв заявив, що уряд Німеччини планує подальші постачання зброї для ЗСУ. Україна продовжує переговори щодо надання танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.
9 грудня в уряді Німеччини повідомили, що ведуть переговори зі США та іншими партнерами щодо постачання Україні танків Leopard 2. Німецькі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Вашингтон дав зрозуміти Берліну, що не проти передачі Збройним силам України важких танків. Цю інформацію підтвердила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.