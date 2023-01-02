У Поліції назвали жахливі наслідки окупації Харківської області

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Українським військовим вдалось провести деокупацію 340 населених пунктів у Харківській області. Там було виявлено 25 катівень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошко.

За його словами, правоохоронці виявили і задокументували 920 закатованих тіл. З них 25 загиблих були дітьми.

"Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русскій мир" у наші мирні села і міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей" , - написав Тимошко.

Також відомо, що спеціалістам вдалось ідентифікувати 656 тіл загиблих.

Раніше повiдомлялося, що Збройні сили України звільнили тисячі квадратних кілометрів території, відбили єдиний захоплений з 24 лютого обласний центр та декларують своєю метою вихід на кордони 1991 року.

Нагадаємо, що під час окупації частини Харківської області жінка роздавала грошову "допомогу" від РФ та обійняла фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили підозру.

В Ізюмському районі (Харківська область) затримали чоловіка, який під час тимчасової окупації регіону здавав росіянам інформацію про українських військових.