Генштаб: РФ зазнає втрат і намагається просунутися на двох напрямках

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Війська РФ, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали цивільної інфраструктури, використовуючи БПЛА "Шахед-136". Всі дрони були збиті.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без істотних змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

, , та напрямках обстановка без істотних змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямах обстрілу зазнали райони населених пунктів Єлині Чернігівської області; Травневе – Сумський, а також Стрілка, Стариця, Вовчанськ та Кам'янка у Харківській області.

та напрямах обстрілу зазнали райони населених пунктів Єлині Чернігівської області; Травневе – Сумський, а також Стрілка, Стариця, Вовчанськ та Кам'янка у Харківській області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Лимана Першого, Ольшаної, Куп'янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки та Стельмахівки Луганської області.

напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Лимана Першого, Ольшаної, Куп'янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка та Діброва у Луганській області, а також Терни на Донеччині.

напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка та Діброва у Луганській області, а також Терни на Донеччині. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці та Водяному Донецької області.

напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці та Водяному Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворог завдав вогненної поразки районами населених пунктів Новополь Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.

напрямку ворог завдав вогненної поразки районами населених пунктів Новополь Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріл населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала громадянська інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу ворога уточнюються. Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – за позиціями його зенітно-ракетних комплексів.

Раніше ми писали, що ЗСУ під Кремінною ведуть бої за ключову трасу, якою російські війська постачаються з Білгородської області Росії.