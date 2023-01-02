Байден: США збирають широку коаліцію у відповідь на глобальні виклики

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

США збирають широку коаліцію союзників для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких - війна Росії проти України, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Держдеп США у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.

"У момент серйозних глобальних викликів - від світової інфляції, кліматичної кризи до жорстокої війни Росії проти України - ми збираємо максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів" , - зазначив президент США.

Байден також підкреслив, що його країна продовжує дотримуватися своїх зобов'язань і працювати разом з союзниками та партнерами.

Нагадаємо, раніше президент США заявляв, що країни Заходу згуртовані як ніколи у питанні надання допомоги Україні.

Також ми писали, що Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік, який включає багатомільярдну допомогу Україні.