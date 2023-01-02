Байден: США збирають широку коаліцію у відповідь на глобальні виклики
США збирають широку коаліцію союзників для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких - війна Росії проти України, повідомляє РБК-Україна.
Як повідомляє Держдеп США у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.
"У момент серйозних глобальних викликів - від світової інфляції, кліматичної кризи до жорстокої війни Росії проти України - ми збираємо максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів", - зазначив президент США.
Байден також підкреслив, що його країна продовжує дотримуватися своїх зобов'язань і працювати разом з союзниками та партнерами.
Нагадаємо, раніше президент США заявляв, що країни Заходу згуртовані як ніколи у питанні надання допомоги Україні.
Також ми писали, що Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік, який включає багатомільярдну допомогу Україні.