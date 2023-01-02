Зеленський створив Олешківську міську військову адміністрацію
У понеділок, 2 січня, президент України Володимир Зеленський утворив Олешківську міську військову адміністрацію, повідомляє Новое время.
Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Також Зеленський призначив головою новоствореної військової адміністрації Тетяну Гасаненко.
Станом на 2 січня Олешки все ще перебувають під тимчасовою окупацією росіян.
3 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки.
Раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й про тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, залякував і змушував мешканців співпрацювати.