Зеленський створив Олешківську міську військову адміністрацію

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У понеділок, 2 січня, президент України Володимир Зеленський утворив Олешківську міську військову адміністрацію, повідомляє Новое время.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Також Зеленський призначив головою новоствореної військової адміністрації Тетяну Гасаненко.

Станом на 2 січня Олешки все ще перебувають під тимчасовою окупацією росіян.

3 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки.

Раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й про тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, залякував і змушував мешканців співпрацювати.