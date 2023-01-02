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Яка ситуація з електроенергією у Київській області: відповідь голови ОВА

Яка ситуація з електроенергією у Київській області: відповідь голови ОВА
Фото: Курс України

Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією. В регіоні не вводили екстрені та планові відключення світла, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

"Буквально 10 хвилин закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас зараз є повністю енергозабезпечення Київської області, у нас немає екстрених і планових відключень, тобто люди постійно знаходяться з електроенергію", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, що жителів Київської області попросили ощадливо використовувати електроенергію. Це було необхідно, аби не вводити екстрені відключення світла.

Також в Україні сьогодні 2 січня у семи областях України скасували відключення світла.

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