Яка ситуація з електроенергією у Київській області: відповідь голови ОВА

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Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією. В регіоні не вводили екстрені та планові відключення світла, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

"Буквально 10 хвилин закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас зараз є повністю енергозабезпечення Київської області, у нас немає екстрених і планових відключень, тобто люди постійно знаходяться з електроенергію" , - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, що жителів Київської області попросили ощадливо використовувати електроенергію. Це було необхідно, аби не вводити екстрені відключення світла.

Також в Україні сьогодні 2 січня у семи областях України скасували відключення світла.