Нардеп: ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкін на Херсонщині

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Народний депутат "Євросолідарності" Олексій Гончаренко станом на вечір 2 січна повідомив, що українські захисники звільнили острів Великий Потьомкінський між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону, повідомляє Українська правда.

Про це написав Гончаренко у Telegram.

"ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський.

Це острів між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону".

Гончаренко також поширив відео захисника, який розповідає про деокупацію острова.

Офіційно Генштаб інформацію про звільнення ще не коментував.

Станом на 15 грудня даний острів був під контролем окупантів.

Зокрема, 15 грудня Генштаб повідомляв, що ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.