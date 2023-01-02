Журналіст розповів, скільки Росія зможе фінансувати війну в Україні

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Автор видання Важные истории Роман Анін в інтерв'ю RADIO NV розповів, скільки приблизно Росія зможе фінансувати війну в Україні, повідомляє Новое время.

"Економіка Росії дозволяє фінансувати війну ще багато років. Принаймні про це говорять економісти. Загалом, це може тривати ще три-п'ять років, як вважають вони" , — сказав Анін RADIO NV.

Журналіст також пояснив, що означає переведення економіки РФ на військові рейки.

"По-перше, багато оборонних заводів починають працювати у три зміни. По-друге, великий бізнес змушують скидатися на утримання цих приватних армій. Крім того, і залучають до проєктів, які безпосередньо пов'язані з війною. Наприклад, постачання через контрабандні канали всяких чипів тощо" , – розповів він.

Анін констатував, що за три-п'ять років війни в Україні Росія може «вбити ще величезну кількість людей в Україні — людей похилого віку, дітей та жінок своїми ракетами».

"На це вони здатні. Але сама доля Російської Федерації для мене зараз є настільки зрозумілою. Не лише для мене, для багатьох інших. Ми просто спостерігаємо, як Титанік повільно, але напевне йде на дно. На жаль, через це страждають українці і не лише українці. І західний світ сприяє тому, щоб цей Титанік скоріше на дно пішов. Але доля цього Титаніка вже зрозуміла" , - додав він.

Раніше австрійський військовий аналітик Том Купер в інтерв'ю NV сказав, що має мало надій на те, що війна Росії проти України закінчиться в 2023 році.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News 19 листопада заявив, що ЗСУ можуть повернутися до окупованого Криму до кінця грудня цього року, а війна, розв'язана Росією, може завершитися навесні наступного року.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю RADIO NV заявив, що Гаврилов базує своє твердження на даних української розвідки.

Тим часом ще у липні ізраїльський офіцер і військовий експерт Ігаль Левін заявляв, що влада України має відверто сказати народу, що війна затягнеться надовго. На його думку, вона триватиме кілька років.

2 грудня про те, що війна триватиме роками, заявив в ефірі RADIO NV головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.