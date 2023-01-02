Комендатура: У деокупованому Херсоні залишилося близько 60-70 тисяч жителів

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Чисельність населення Херсона на початку повномасштабного вторгнення росіян складала понад 330 тисяч осіб. Однак з 24 лютого 2022 року їх кількість скоротилась більше ніж в п'ять раз, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар прес-офіцера комендатури оборони Херсона Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі в деокупованому Херсоні лишається близько 60-70 тисяч жителів. При цьому він закликає не поспішати повертатись у місто, так як воно знаходиться під постійними обстрілами і там небезпечно.

"На початку повномасштабного вторгнення чисельність населення Херсона становила близько 330 тис. осіб, зараз приблизно 60-70 тисяч. Це якраз маломобільні групи громадян чи соціально незахищені категорії населення, які не можуть собі дозволити виїхати або якісь інші умови не дозволяють це зробити. Є ті, які просто залишаються, тому що вважають це нормою" , - сказав він.

Плетенчук відзначив, що найчастіше обстрілам піддаються місця з найбільшим скупченням людей - ринок та один із кількох працюючих магазинів

Раніше повідомлялось, що російські військові з початку повномасштабного вторгнення в України викрали в Херсонській області 1100 людей. Станом на 2 січня 2023 року вдалось звільнити 638 громадян.

Також відомо, що російські військові завдали удару по Херсону прямісінько у новорічну ніч, внаслідок чого загинула людина.

А от 29 грудня загарбники 81 раз обстріляли територію Херсонської області.

Зокрема, окупанти атакували обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.