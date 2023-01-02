Швеція готується запровадити обмеження на в'їзд із Китаю через COVID-19

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Влада Швеції оголосила в понеділок, що готується запровадити обмеження на в’їзд для подорожувальників із Китаю у зв’язку із ситуацією з коронавірусом, а також ініціює обговорення ситуації на рівні Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

Як повідомив шведський уряд, наразі Швеція готується запровадити обмеження з вимогою негативного тесту на COVID-19. Подорожувальникам із Китаю необхідно бути готовими до того, що рішення можуть бути ухвалені в найкоротші терміни.

"Уряд доручив Агентству громадського здоров'я проаналізувати ситуацію в Китаї та її наслідки для Швеції, а також запропонувати заходи, зокрема й можливі обмеження на в'їзд. Ми готові до різних сценаріїв і перебуваємо в постійному діалозі з Агентством громадського здоров'я" , – зазначив міністр соціальної політики Швеції Якоб Форссмед.

Крім того, Швеція як держава, що головує в Раді Європейського Союзу, ініціювала на 4 січня засідання Інтегрованої політичної групи кризового реагування (IPCR) – механізму Ради ЄС із реагування на кризові ситуації – для узгодження спільної позиції з цього питання.

У грудні Китай на тлі нетривалих антиковідних протестів вирішив відійти від політики "нульової толерантності" до COVID-19 і скасував більшість запроваджених обмежень – як для власного населення, так і для іноземних подорожувальників.

Відмова країни від суворих заходів вже призвела до найбільшого спалаху інфікування COVID-19 з початку пандемії.

На цьому тлі деякі країни ЄС – включно з Італією, Іспанією та Францією – вже запровадили обмеження на в’їзд із Китаю. Водночас Європейський центр з профілактики та контролю захворювань наразі не рекомендує вживати заходів щодо мандрівників з Китаю.