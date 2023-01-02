У Севастополі пролунали вибухи, окупанти повідомляють про збиття БПЛА

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті працює ППО, а над морем збили безпілотник, повідомляє Українська правда.

Про це пише Развожаєв у Telegram, російські пабліки в Telegram.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над морем збили БПЛА".

Гауляйтер додав, що всі служби працюють у штатному режимі.

Російські пабліки пишуть, що в Севастополі чули щонайменше 3 вибухи.