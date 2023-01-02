У Севастополі пролунали вибухи, окупанти повідомляють про збиття БПЛА
Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті працює ППО, а над морем збили безпілотник, повідомляє Українська правда.
Про це пише Развожаєв у Telegram, російські пабліки в Telegram.
"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над морем збили БПЛА".
Гауляйтер додав, що всі служби працюють у штатному режимі.
Російські пабліки пишуть, що в Севастополі чули щонайменше 3 вибухи.