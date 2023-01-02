ЗСУ: Окупанти вже не можуть випускати по 60 тисяч снарядів на Донбасі за добу

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Російські окупанти вже не використовують боєприпаси на Донбасі так масовано, бо можуть стикнутися з їх браком, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону в понеділок, 2 січня.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов казав, що зараз кількість боєприпасів, які використовують окупанти, скоротилася з 60 тис. до 19-20 тис. на добу.

За словами Череватого, тепер ворог застосовує по 20 тисяч снарядів на менших ділянках фронту.

«Раніше вони могли собі дозволити таку «розкіш», як «поливати» [Сили оборони України] по всьому фронту по 60 тисяч снарядів на добу… Ви пам'ятаєте літні бої, коли вони просто [створювали] вогневий вал і «дощ», і наші воїни по всьому периметру стояли і не давали їм прорватися. Наразі вони зосередилися на конкретних напрямках, — розповів речник.

Він зазначив, що противник не розраховував, що війна триватиме так довго, а динаміку витрачання боєприпасів можна буде порівняти з Другою світовою війною.

"Вони довозять їх [боєприпаси] з усе більш віддалених регіонів Росії. За нашими даними, вже шукають по всіх тоталітарних режимах, де є радянська зброя, номенклатура боєприпасів 122-го, 152-го [калібрів]. Тому що вони розуміють, що якщо війна буде продовжуватись в такому темпі, у них теж буде питання з боєприпасами" , — додав Череватий.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Російський режим вже понад пів року намагається захопити місто. ЗС РФ кидають на це величезні сили, не зважаючи на втрати, проте досягти успіху їм не вдалося.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, захоплення Бахмута має для російських окупантів символічне значення.