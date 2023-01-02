Зеленський: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники з початку 2023 року збили вже більше 80 ворожих дронів. За його словами, є інформація, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами", повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними.

Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики".

Зеленський також відзначив успішний захист неба повітряні командування "Центр", "Південь" та "Схід".

Особливу подяку він висловив бійцям 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнам 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

"Російському режиму потрібні мобілізаційні емоції. Щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них іде "за планом".

Наше ж завдання – щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами й терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень – це саме такі перемоги.

І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція – це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення.

Ми маємо підвищити максимально для держави-терориста ціну нової мобілізації та війни загалом".