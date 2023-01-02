Український омбудсмен зустрітиметься з російською колегою: що планують обговорити

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в січні планує зустрітися з російською «колегою» Тетяною Москальковою та обговорить звільнення цивільних із полону російських окупантів, повідомляє Новое время.

"Ми окремо проговоримо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих з нашого боку варіантів, але ми не знаємо, чи погодиться на це РФ" , — розповів уповноважений в етері телемарафону в понеділок, 2 січня.

Лубінець додав, що зараз Україна приділяє окрему увагу звільненню цивільних.

"Українська держава не полишає спроб повернути в тому числі й цивільних. Проблема не в нас, а РФ. Тому що РФ зараз хоче окремий майданчик по цивільних. Ми про це домовлятимемося" , — сказав він.

Коментуючи новорічний обмін полоненими з країною-агресором, Лубінець висловив сподівання, що цього тижня Україна теж матиме радісні новини.

30 грудня уповноважена президента із забезпечення прав захисників України Олена Вербицька заявила, що в російському полоні перебувають понад 3 тисячі українських військовослужбовців, ще близько 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

31 грудня Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Додому повернулися ще 140 українців, серед яких захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича і бійці з Бахмутського напрямку.