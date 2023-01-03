ISW: "Приліт" у Макіївці б'є по Кремлю та Міноборони РФ
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні наголосили, що російське міністерство оборони намагається перекласти на чиновників "ДНР" та самих мобілізованих провину за ліквідацію сотень окупантів у Макіївці Донецької області, повідомляє Українська правда.
Як відомо, 1 січня Департамент стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару в окупованій Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у Макіївці, однак заявило, що втрати значно менші, ніж озвучені українською стороною.
В ISW вважають, що російське міністерство оборони, ймовірно, намагається перекласти провину за свою погану оперативну безпеку на посадових осіб "ДНР" та мобілізованих росіян.
"Представники правоохоронних органів "ДНР" повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати точного удару по базі.
Орієнтовані на Кремль ЗМІ та деякі блогери посилили цю заяву, наголосивши, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику оперативної безпеки на фронті. А деякі держслужбовці "ДНР" закликали покарати чиновника, який вирішив використати приміщення навчального закладу для розміщення мобілізованих.
Міністерство оборони Росії, можливо, навмисно покладалося на чиновників "ДНР", які звинуватили мобілізованих військовослужбовців у порушенні оперативної безпеки, щоби зробити "ДНР" відповідальною стороною", – йдеться у звіті інституту.
Основні висновки ISW за 2 січня:
- Українська протиповітряна оборона перехопила всі безпілотники під час російських авіаударів по Україні 31 грудня – 2 січня.
- Повітряно-ракетна кампанія Росії проти України, ймовірно, не викликає бажаного для Кремля інформаційного ефекту серед російських націоналістів.
- Нищівний удар "Himars" по російській базі в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику на адресу російського військового керівництва в російському інформаційному просторі.
- Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на посадових осіб "ДНР" та мобілізований особовий склад.
- Російські джерела прохолодно відреагували на постановочне новорічне звернення Володимира Путіна, в той час як російські блогери вихваляли появу спонсора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на передовій під час новорічних свят.
- Російські війська продовжували здійснювати безуспішні спроби покращити свої тактичні позиції на північний захід від Сватового після того, як, за повідомленнями, взяли тактичну паузу.
- Український Центр оборонних стратегій повідомив, що російські війська продовжують розгортати особовий склад на Харківсько-Сіверському напрямку.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська проводять передислокацію вздовж східної осі, намагаючись зберегти темп артилерійських ударів.
- Російські війська намагалися проводити обмежені наступальні операції в Запорізькій області та продовжували зусилля з укріплення оборонних споруд.
- Путін продовжує надавати фінансові обіцянки російським солдатам, в той час як українські чиновники продовжують попереджати про майбутню хвилю російської мобілізації.