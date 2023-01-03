ISW: "Приліт" у Макіївці б'є по Кремлю та Міноборони РФ

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні наголосили, що російське міністерство оборони намагається перекласти на чиновників "ДНР" та самих мобілізованих провину за ліквідацію сотень окупантів у Макіївці Донецької області, повідомляє Українська правда.

Як відомо, 1 січня Департамент стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару в окупованій Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у Макіївці, однак заявило, що втрати значно менші, ніж озвучені українською стороною.

В ISW вважають, що російське міністерство оборони, ймовірно, намагається перекласти провину за свою погану оперативну безпеку на посадових осіб "ДНР" та мобілізованих росіян.

"Представники правоохоронних органів "ДНР" повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати точного удару по базі.

Орієнтовані на Кремль ЗМІ та деякі блогери посилили цю заяву, наголосивши, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику оперативної безпеки на фронті. А деякі держслужбовці "ДНР" закликали покарати чиновника, який вирішив використати приміщення навчального закладу для розміщення мобілізованих.

Міністерство оборони Росії, можливо, навмисно покладалося на чиновників "ДНР", які звинуватили мобілізованих військовослужбовців у порушенні оперативної безпеки, щоби зробити "ДНР" відповідальною стороною" , – йдеться у звіті інституту.

Основні висновки ISW за 2 січня: