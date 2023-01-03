Погода здивує. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 3 січня, очікується тепла погода, яка явно випадатиме із зимового "сценарію", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Хмарно, без опадів. Вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман" , - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Як повідомлялося, перший день 2023 став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.