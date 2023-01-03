Тегеран заявляє, що Іран не є частиною російсько-української війни
Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані відхрещується від підтримки Росії у її війні проти України та запевняє, що оборонна співпраця між Тегераном та Москвою здійснювалася до повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Представник міністерства заявив, що Іран не є частиною конфлікту між РФ та Україною, і назвав звинувачення на адресу Тегерана "безпідставними".
"Іран не є частиною конфлікту в Україні і безпідставні звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити питання" , - сказав Канаані на прес-конференції.
За його словами, офіційні особи Ірану та України обмінялися думками щодо звинувачень, і ніхто не зміг знайти доказів.
"Оборонна співпраця Ірану (з іншими країнами) заснована на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів та правил" , - заявив представник МЗС Ірану.
Канаані також додав, що влада України має припинити висувати "безпідставні та хибні звинувачення" проти Ірану, при цьому рекомендувала розглянути відповідні рішення кризи - швидше за все, маючи на увазі початок переговорів з РФ.