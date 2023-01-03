Тегеран заявляє, що Іран не є частиною російсько-української війни

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані відхрещується від підтримки Росії у її війні проти України та запевняє, що оборонна співпраця між Тегераном та Москвою здійснювалася до повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Представник міністерства заявив, що Іран не є частиною конфлікту між РФ та Україною, і назвав звинувачення на адресу Тегерана "безпідставними".

"Іран не є частиною конфлікту в Україні і безпідставні звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити питання" , - сказав Канаані на прес-конференції.

За його словами, офіційні особи Ірану та України обмінялися думками щодо звинувачень, і ніхто не зміг знайти доказів.

"Оборонна співпраця Ірану (з іншими країнами) заснована на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів та правил" , - заявив представник МЗС Ірану.

Канаані також додав, що влада України має припинити висувати "безпідставні та хибні звинувачення" проти Ірану, при цьому рекомендувала розглянути відповідні рішення кризи - швидше за все, маючи на увазі початок переговорів з РФ.