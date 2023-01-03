Через обстріл у Києві зріс попит на криті паркування

Постійні ракетні обстріли та атаки дронів змушують киян шукати місця на критих стоянках та підземних паркінгах. Причиною цього стали уламки повітряних цілей, збитих нашими системами ППО та ПРО. Падаючи, вони часто руйнують фасади будівель і пошкоджують автомобілі, що стоять на вулицях і у дворах, повідомляє Автоцентр.

Здебільшого вони виявилися зайнятими. Хоча раніше ситуація була зовсім іншою. Автомобілісти вважали за краще залишати автомобілі на довгострокових парковках із місячною абонплатою. Знайти таке місце було проблемно. Нині все зовсім навпаки.

У спальних районах Києва паркомісце під навісом коштує 900 грн. на місяць, тоді як на відкритому майданчику — 750 грн. Але все ж таки краще переплатити півтори сотні, ніж позбудеться автомобіля. Ще краще, якщо він чекатиме на господаря десь на багаторівневому підземному паркінгу, де його не дістануть уламки збитих російських дронів і ракет.