Британська розвідка: Пік російського натиску на Бахмут минув

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За оцінками британської розвідки, період найсильнішого наступу російських сил під Бахмутом вже минув і подальші успіхи РФ у цьому районі, принаймні найближчим часом, малоймовірні.﻿ Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 3 січня, повідомляє Українська правда.

Розвідка зазначає, що приблизно у середині грудня регулярні російські військові та найманці з групи Вагнера посилили частоту піхотних атак на позиції довкола міста, але піхоті надавали дуже незначну підтримку.

"За останні 10 днів Україна спрямувала суттєві підкріплення на захист цього сектора і частота атак російських військ, схоже, зменшилася, порівняно з піком в середині грудня… Наступальні операції РФ у цьому районі зараз здійснюються максимум на рівні взводу або відділення взводу. Найближчими тижнями малоймовірно, що Росія зможе досягти під Бахмутом значного просування" , - розповідають в огляді.

Розвідка додає, що і російська, і українська сторона зазнали у цих боях великих втрат.