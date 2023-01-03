Генштаб: ЗСУ знищили 750 солдатів РФ, засіб ППО та гелікоптер
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Російська Федерація втратила у війні проти України ще орієнтовно 750 військовослужбовців, захисники України також знищили ворожий засіб ППО, вертоліт і 3 безпілотники, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 танків і 7 танків.
Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року орієнтовно склали
- особового складу – близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
- танків - 3036 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 6 100 (+7) од.,
- артилерійських систем – 2 033 (+6) од.,
- РСЗВ – 424 (+1) од.,
- засобів ППО – 214 (+1) од.,
- літаків – 283 (+0) од.,
- вертольотів – 270 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 181 (+0).
Дані уточнюються.