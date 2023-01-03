Генштаб: ЗСУ знищили 750 солдатів РФ, засіб ППО та гелікоптер

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Російська Федерація втратила у війні проти України ще орієнтовно 750 військовослужбовців, захисники України також знищили ворожий засіб ППО, вертоліт і 3 безпілотники, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 танків і 7 танків.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року орієнтовно склали

особового складу – близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,

танків - 3036 (+5) од.

бойових броньованих машин – 6 100 (+7) од.,

артилерійських систем – 2 033 (+6) од.,

РСЗВ – 424 (+1) од.,

засобів ППО – 214 (+1) од.,

літаків – 283 (+0) од.,

вертольотів – 270 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3),

крилатих ракет - 723 (+0),

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од.,

спеціальної техніки – 181 (+0).

Дані уточнюються.