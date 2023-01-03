Укренерго: Завдяки теплій погоді вся Україна зі світлом
Завдяки теплій погоді споживання в Україні знизилося, а електростанції виробляють достатню електроенергію для покриття навантаження, тому до 14:00 обмеження споживання не застосовуються. Про це повідомила прес-служба Укренерго.
Крім того, через ясну погоду в ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.
На вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тож повернуться планові відключення: Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби для забезпечення балансу в енергосистемі.
"Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження у розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення харчування будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових" , - повідомив оператор.