Укренерго: Завдяки теплій погоді вся Україна зі світлом

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Завдяки теплій погоді споживання в Україні знизилося, а електростанції виробляють достатню електроенергію для покриття навантаження, тому до 14:00 обмеження споживання не застосовуються. Про це повідомила прес-служба Укренерго.

Крім того, через ясну погоду в ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

На вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тож повернуться планові відключення: Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби для забезпечення балансу в енергосистемі.