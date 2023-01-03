ГУР: Росія готує нові наступальні дії

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За даними Головного управління розвідки , Росія не планує завершувати війну проти України, а продовжуватиме наступальні дії на різних напрямках.

"За оцінками військової розвідки України, росіяни наступного року й надалі намагатимуться продовжувати вести наступальні дії. На жодному з напрямків їм не вдалося досягти своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують".

Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти із півночі чи сходу" , - заявив представник ГУР Андрій Черняк.

Він зазначив, що захисники готові до будь-яких дій ворога. Черняк також висловив переконання, що росіяни намагатимуться утримати сухопутний коридор до Криму та захопити всю Донецьку область.

Водночас, він вважає, що загарбникам не вдасться форсувати Дніпро, щоб знову захопити Херсон.

За прогнозом військової розвідки України за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч осіб.

Але, на думку Черняка, керівництво Росії готове до таких втрат.