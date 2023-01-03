Зеленський збирав Ставку: заслухав доповіді Залужного та Буданова

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 січня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив Офіс президента.

Повідомляється, що на засіданні було заслухано доповідь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного щодо оперативної обстановки на основних напрямках фронту.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про ймовірні дії супротивника у найближчий період.

Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу угрупованням, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців Сил оборони