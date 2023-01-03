Попит на нові авто в Україні скоротився більш ніж на 60%

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У 2022 році українці придбали 37,9 тис. нових легкових авто. Відносно 2021 року, ринок нових авто скоротився на 63% - досягнувши найнижчого рівня з початку століття.﻿ Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром, повідомляє Новое время.

За підсумками року перше місце рейтингу марок, на ринку нових легкових авто, посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік).

На другому місці - Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% - до 3975 шт.

Третій результат у Skoda — 2829 шт. (-54% від 2021 р.)

4️ місце українці надали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%)

Замикає лідерську п’ятірку Volkswagen — 2274 авто (-45%).

Також в ТОП-10 ринку 2022 року потрапили: BMW — 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz — 1669 шт. (-44%); Mitsubishi — 1655 шт. (-61%); Chery — 1631 шт. (-65%); Kia — 1167 шт. (-87%).

Бестселером року став автомобіль Toyota RAV4 з показником 2525 реєстрацій.