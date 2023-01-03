Зеленський провів переговори із прем'єром Нідерландів: про що говорили

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У вівторок, 3 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter український президент зазначив, що розповів главі уряду Нідерландів про ризик ескалації на фронті, потенційні виклики та оборонні потреби ЗСУ для адекватного реагування.

"Розраховуємо на конкретні кроки партнерів щодо максимального посилення України на найближчому Рамштайні" , - зазначив Зеленський.

У свою чергу, Рютте зазначив, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну в боротьбі з російським агресором.

Він також заявив, що наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними.

"Україна вже майже рік протистоїть варварському російському вторгненню. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе, щоб допомогти Україні не лише встояти, а й перемогти у війні" , — резюмував він.

Під час минулої телефонної розмови із Зеленським 23 грудня 2022 року Рютте заявив, що Нідерланди виділяють 2,5 мільярда євро на підтримку України.

Він наголосив, що його країна сприятиме Україні у військовій, гуманітарній та дипломатичній сфері.