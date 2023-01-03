Кабмін призупинив електронні аукціони в Prozorro через відключення світла

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Уряд України змінив правила проведення аукціонів та тимчасово скасував торги в системі електронних закупівель Prozorro, оскільки не всі можуть брати участь у них через постійні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні платформи.

Отже, з 3 січня відкриті торги з особливостями тимчасово проходитимуть без аукціону.

" З початку масованих обстрілів нашої енергоінфраструктури з боку країни-терориста ми все частіше отримували звернення від підприємців, які не змогли взяти участь в аукціоні через відсутність інтернету" , - зазначила в.﻿ о. директора ДП Prozorro Наталія Шимко.

У Prozorro додали, що кілька разів ми були змушені перенести дату проведення аукціонів, проте за нинішніх умов це не є системним вирішенням проблеми та призводить до затягування торгів.

Також там додали, що відмова від торгів — це лише тимчасове вирішення проблеми.

" Ми будемо раді їх повернути, як тільки ситуація з нашою енергосистемою буде більш стабільною та прогнозованою" , - додали в Prozorro.

Зазначається, що за відсутності аукціонів у системі Prozorro й надалі проводитимуться конкурентні закупівлі. За словами Шимка, система автоматично визначатиме найбільш економічну вигідну пропозицію на основі цін, наданих постачальниками при подачі своєї тендерної пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Укрнафта оголосила перші тендери щодо закупівлі власного автотранспорту для перевезення нафтопродуктів.