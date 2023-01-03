РФ хотіла обміняти Медведчука на командирів Азовсталі в Анкарі - ЗМІ

Саме російська сторона ініціювала проведення в Анкарі обміну підозрюваного в держзраді кума російського президента Віктора Медведчука на українських військових, в тому числі й командирів Азовсталі. За даними газети Hurriyet, перемовини відбувалися під керівництвом Національної розвідувальної організації Туреччини, повідомляє Дзеркало тижня.

Там сказано, що 21 вересня в Анкару прилетіло два літаки - один з Росії, а інший з України. На першому борті знаходилися п'ятеро командирів Азовсталі, а на другому - Віктор Медведчук. Під наглядом турецької розвідки в український літак зайшли представники з РФ, а в російський - українська сторона. Вони перевіряли особисті дані та стан здоров’я наших воїнів та проросійського політика.

ЗМІ зазначає, що обмін минув без проблем.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня в Чернігівській області відбувся масштабний обмін військовополоненими. Додому повернулося 215 українських військових, в тому числі й оборонців "Азовсталі". Серед них також командири гарнізону Маріуполь - Денис Прокопенко (позивний "Редіс"), Святослав Паламар та Сергій Волинський. Усі вони до закінчення війни проти України будуть знаходитися у Туреччині під особистим захистом президента Реджепа Ердогана.

Натомість Україна передала російській стороні кума Путіна Віктора Медведчука та 55 військовополонених РФ.