Президент Литви: це має бути рік, коли Україна переможе агресора

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України і надсилатиме військову техніку, боєприпаси та забезпечуватиме військовий вишкіл, повідомляє Європейська правда.

Про це написав у Twitter президент Литви Гітанас Науседа.

"Це має бути рік, коли Україна переможе агресора. Вкрай важливо нарощувати темпи підтримки з боку всіх союзників. Перемога вже близько" , - йдеться у повідомленні.

In 2023 Lithuania will continue its military support to Ukraine. It has to be the year when ???????? defeats the aggressor.???????? will send military equipment, ammunition & provide military training to ????????.It's crucial to increase the pace of support by all allies. Victory is close. pic.twitter.com/VpueWf6hjN — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 3, 2023

Раніше повідомлялося, що запланований на 2023 рік обсяг військової допомоги Україні з боку Литви становить близько 40 мільйонів євро.

З початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 мільйони євро.

До неї входять і летальна (зенітні ракетні комплекси, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, бронетранспортери та гаубиці), й нелетальна допомога (безпілотники, засоби індивідуального захисту, прилади нічного бачення).

Нагадаємо, в Литві перші механіки української армії завершили навчання з обслуговування самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.