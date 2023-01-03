У Повітряних силах пояснили, чому не збивають дрони під час руху вздовж Дніпра

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Українська протиповітряна оборона не збиває російські безпілотники під час їхнього руху вздовж річки Дніпро через меншу видимість апаратів при такому русі, повідомляє Новое время.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Українського радіо.

"Радіолокаційно вони (дрони — ред.) стають менш видимими ― що ближче притискаються до землі. Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційна антена, що виявляє ціль, не буде її бачити, якщо ціль летить нижче рівня антени" , — сказав Ігнат.

Також він зауважив, що найчастіше ворог запускає дрони вночі. Над збиттям апаратів працюють зенітно-ракетні системи, винищувальна авіація та озброєні мобільно-вогневі групи.

Однак навіть при 100-відсотковій роботі ППО уламки падають і можуть руйнувати будівлі, авто та життя людей.

"Так працює зенітна зброя. Її вражаючі елементи прошивають фюзеляж ракети чи дрона, ракета втрачає свої аеродинамічні дані і падає вниз. Її бойова частина не обов’язково розривається при зіткненні із зенітною ракетою. Тобто ця бойова частина та уламки зенітної ракети падають на землю" , — пояснив речник Повітряних сил.

3 січня Юрій Ігнат повідомив, що за дві доби Сили протиповітряної оборони збили 100% дронів, якими РФ намагалася атакувати територію України. Це рекордний результат для української ППО.﻿