Український наносупутник запустили на орбіту Землі на Falcon-9

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На орбіту Землі на ракеті Falcon-9 компанії SpaceX вивели український наносупутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці Київського політехнічного інституту ім. Сікорського, повідомляє Економічна правда.

Про це відомо з трансляції запуску.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Київського політехнічного інституту під керівництвом головного конструктора проєкту наносупутників PolyITAN Бориса Рассамакіна.

На космічній орбіті на супутникові проводитимуть експеримент з дослідження ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Крім того, у вівторок на Falcon 9 відбувся запуск супутника EOS SAT-1 компанії EOSDA, яка є частиною космічної групи "Ноосфера" українця Макса Полякова. Це – перший супутник власного сузір’я, яке створює компанія.