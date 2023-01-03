Знищення окупантів у Макіївці: NYT проаналізувала провал Путіна

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Удар захисників України по розташуванню російських окупантів у Макіївці Донецької області — ганьба для російського диктатора Володимира Путіна та одна з найбільших втрат РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The New York Times.

Газета зазначає, що заява міноборони країни-агресора про «63 загиблих» є незвичною, тому що Росія зазвичай відмовляється визнавати свої серйозні втрати. Як пише NYT, ні твердження російського режиму, ні заяви України про ліквідацію близько 400 окупантів «не можна перевірити незалежно», але «навіть найнижча кількість була б однією з найбільших втрат Росії за один епізод війни і ганьбою для Путіна», який неодноразово обіцяв виправити кричущі помилки та недоліки в російській армії.

Російські блогери-пропагандисти і деякі чиновники країни-агресора звинувачують у провалі російських військових, які допустили розміщення військ в одному місці в межах досяжності української артилерії та поруч зі складом боєприпасів, а також «дозволили їм використовувати стільникові телефони, сигнал яких можуть використовувати українці», сказано в матеріалі. Лідер прокремлівської партії Справедливая Россия у держдумі РФ Сергій Миронов закликав притягнути до кримінальної відповідальності всіх винних, «в погонах вони чи без».

У статті NYT також згадуються заяви російського терориста Ігоря Гіркіна, який повідомив, що ПТУ в Макіївці було майже повністю знищено через детонацію боєприпасів разом з усією військовою технікою, яка стояла поруч «без жодної ознаки маскування».

Старша наукова співробітниця RAND Corporation Дара Массікот зазначила, що представники країни-агресора «зазвичай не надають таку інформацію після великої поразки, що вказує на те, що вони хочуть контролювати наратив про цю подію».

1 січня стало відомо, що в новорічну ніч ЗСУ завдали удару по казармах російських військових в окупованій Макіївці.

За інформацією українського журналіста Дениса Казанського, удару було завдано з американської РСЗВ HIMARS по ПТУ № 19, де розселили російських мобілізованих, відправлених воювати в Україну.

Частину цих відомостей опосередковано підтвердили і в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Там уточнили, що кількість загиблих може сягати 400 окупантів. Радник глави МВС України Антон Геращенко оцінив кількість жертв удару в 340−450 убитих окупантів.

У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення до десяти одиниць ворожої техніки у Макіївці та додали, що втрати серед особового складу окупантів уточнюються.