Енергоатом: Один із енергоблоків ЗАЕС виводять на плановий ремонт
Один з енергоблоків Запорізької АЕС 3 січня виводять на плановий капітальний ремонт, повідомляє Ділова столиця.
Про це в Telegram повідомила пресслужба "Енергоатому".
Як уточнили в компанії, капітальний ремонт енергоблоків проводять раз на чотири роки, щоб забезпечити ядерну й радіаційну безпеку.
"Під час капремонту проводяться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого й завантаження свіжого ядерного палива", – пояснили в "Енергоатомі".
Отже, найближчим часом в енергосистемі України працюватиме вісім енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території.
"Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України", – додали в компанії.