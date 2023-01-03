Енергоатом: Один із енергоблоків ЗАЕС виводять на плановий ремонт

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Один з енергоблоків Запорізької АЕС 3 січня виводять на плановий капітальний ремонт, повідомляє Ділова столиця.

Про це в Telegram повідомила пресслужба "Енергоатому".

Як уточнили в компанії, капітальний ремонт енергоблоків проводять раз на чотири роки, щоб забезпечити ядерну й радіаційну безпеку.

"Під час капремонту проводяться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого й завантаження свіжого ядерного палива" , – пояснили в "Енергоатомі".

Отже, найближчим часом в енергосистемі України працюватиме вісім енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території.