Міська рада: Російські окупанти влучили в тролейбус у Херсоні

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російські військові обстріляли комунальне підприємство "Херсонелектротранс" у Херсоні, влучивши в один з тролейбусів та адмінбудівлю, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба міської ради з посиланням на очільницю міської військової адміністрації Галину Лугову.

Снаряд влучив в один з тролейбусів. Від рикошету постраждали ще два транспортні засоби. Загалом на підприємстві перебувало 20 тролейбусів – у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.

Окрім того, зафіксоване влучання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих немає.

Херсонська міська рада наголошує, що від моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста – потреби у перевезенні покривалися і покриваються автобусами підприємства ХКТС.