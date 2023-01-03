Правоохоронці викрили схему на 5 млрд у ході експорту зерна

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Правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна – за оцінками БЕБ збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили пресслужба Служби безпеки, Бюро економічної безпеки.

Серед осіб, залучених до організації оборудки, – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них учасники схеми скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Після цього продукцію передавали через низку фірм-"прокладок" і збували зерно експортерам для продажу за кордон.

У період серпня-вересня 2022 року таким чином було вивезено понад 1 млн тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів в Чорноморському, Південному та Одеському портах.

Зазначається, що БЕБ та Податкова направляли до Держмитслужби інформацію про ризикові операції, проте службовці їх проігнорували. За даними слідства, митники сприяли проведенню експорту зерна. Хоча в СБУ кажуть, що точна сума збитків ще розраховується, у БЕБ орієнтовні збитки за 2022 рік через недекларування доходу від експортних операцій у вигляді несплати податків оцінюють в 5,2 млрд грн.

Співробітники БЕБ спільно з СБУ провели 30 обшуків у приміщеннях Державної митної служби, Одеської митниці та митних постах "Чорноморськ-порт", "Південний порт", "Одеса-порт" ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби. У ході обшуків вилучено чорнові записи, комп’ютери та телефони, що підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур.

Також вилучено документи, які можуть свідчити про обізнаність посадових осіб щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна.

Наразі співробітники БЕБ аналізують діяльність згаданих фірм-"прокладок" та встановлюють повне коло причетних до схеми осіб. Вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.