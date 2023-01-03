Шмигаль: Україна має перейти до контрактної армії після перемоги над РФ

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Україні необхідно перейти на контрактну армію після того, як війна з Росією завершиться перемогою нашої країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе" , - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, який був затверджений ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у нашій країні з 1 січня 2024 року мають скасувати призов.

Замість нього з'явиться "інтенсивна військова підготовка" завдовжки кілька місяців, строковиків замінять контрактники, а чисельність Збройних сил України (ЗСУ) зросте майже на третину.