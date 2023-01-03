Гайдай: Траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем ЗСУ

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем українських захисників і тепер логістика окупантів значно ускладнилась, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Гайдай у Facebook.

"Траса "Кремінна-Сватове" під нашим вогневим контролем. Логістика окупантів тепер значно ускладнена (і через "бавовну", і через вогневий контроль дороги), тепер їдуть "в обхід":

Біля окупованого Луганська кілометрові черги з фур зі снарядами, які підвозять ближче до лінії фронту, там перевантажують на військові КамАЗи і далі безпосередньо на фронт".

Глава ОВА також подякував бійцям 92-а бригади, яка влаштувала окупантам "вогник" у Сватовому.

Гайдай повідомив, що росіяни на межі нервового зриву, адже репресують місцеве населення окупованих територій, а людей підозрюють у співпраці з ЗСУ.

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