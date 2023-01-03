У Міноборони відповіли, чи буде повторне вторгнення з Білорусі

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Якщо країна-агресор Росія вирішить розпочати новий наступ з Білорусі, рішення буде ухвалено в останню мить, тож говорити про попередження некоректно, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону у вівторок, 3 січня.

Відповідаючи на запитання, чи можуть українців попередити про підготовку ворога до нового масштабного наступу, наприклад, з Білорусі, Маляр сказала, що ставити запитання так некоректно, бо країна-агресор ухвалює рішення в останню мить і навіть російські війська до останнього не знали, будуть вони висуватися чи ні:

«Ворог має кілька сценаріїв, вони орієнтуються по ситуації, ухвалюють рішення в останні години. Ті, хто його виконують, за день до цього не знають, які рішення і де вони виконуватимуть».

Заступниця міністра додала, що Україна володіє інформацією і максимально готується до оборони на всіх напрямках.

"Наразі триває війна, можливо, все що завгодно… Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв. Розслаблятися і недооцінювати ворога не можна. Війна в активній фазі, ми бачимо регулярні ракетні удари, іранські БПЛА та активність у зоні бойових дій" , - зазначила вона.

23 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки що доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі до наступу немає.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що в лютому 2023 року країна-агресор може піти у новий великий наступ. Зокрема, він може розпочатися з території Білорусі у напрямку Києва.

27 грудня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що на території Білорусі не формується наступальне угруповання, а Україна контролює ситуацію.