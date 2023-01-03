Шмигаль назвав 10 пріоритетних напрямків Кабміну на 2023 рік

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Кабмін визначив 10 пріоритетних напрямків для роботи в цьому році. Зокрема, увагу приділять армії, освіті та енергетиці, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"2023 рік має стати роком перемоги України. Робимо для цього все можливе" - заявив Шмигаль.

Він також оприлюднив список пріорітетних напрямків, над якими Кабінет міністрів України буде працювати протягом 2023 року:

забезпечення армії, оборона та безпека;

інтеграція України в ЄС та НАТО;

енергетичний фронт;

відновлення України;

макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу;

ветеранська політика;

освіта;

продовження реформи децентралізації;

впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа Фондового ринку та ринку капіталів;

реформа управління держвласністю та реформа державного управління.

Нагадаємо, сьогодні 3 січня, Шмигаль анонсував масштабну програму підтримки ветеранів війни. А також наголосив на необхідності перейти на контрактну армію після того, як війна з Росією завершиться перемогою нашої країни.