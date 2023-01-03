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Кабмін ініціював посилення заходів безпеки у громадських місцях

Кабмін ініціював посилення заходів безпеки у громадських місцях
Фото: Facebook

Кабмін ініціював посилення заходів безпеки у громадських місцях. Встановлюватимуться додаткові засоби перевірки — рамки та сканери, повідомляє Новое время.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Ми ведемо війну з цинічним та підступним ворогом. Для нього жертви серед мирного населення такі ж бажані, як і серед військових", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що уряд має намір посилити заходи безпеки у громадських місцях.

"Ми також встановлюватимемо додаткові засоби перевірки у громадських місцях — рамки та сканери. В умовах боротьби зі справжнім терористом — це також невід'ємний захід", — наголосив глава уряду.

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