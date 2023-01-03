Кабмін ініціював посилення заходів безпеки у громадських місцях
Кабмін ініціював посилення заходів безпеки у громадських місцях. Встановлюватимуться додаткові засоби перевірки — рамки та сканери, повідомляє Новое время.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.
"Ми ведемо війну з цинічним та підступним ворогом. Для нього жертви серед мирного населення такі ж бажані, як і серед військових", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що уряд має намір посилити заходи безпеки у громадських місцях.
"Ми також встановлюватимемо додаткові засоби перевірки у громадських місцях — рамки та сканери. В умовах боротьби зі справжнім терористом — це також невід'ємний захід", — наголосив глава уряду.