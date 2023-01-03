Залужний розповів генералу Міллі про ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у вівторок, 3 січня, провів переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, повідомляє Новое время.
Як повідомляється у Facebook Залужного, генерали обговорили зміни в оперативно-стратегічній обстановці в Україні. Головнокомандувач ЗСУ розповів, що на рубежі Сватово-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська точаться важкі бої.
"Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", — наголосив він.
На Донецькому напрямку захисники України змогли утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступ. Також Сили оборони надійно тримають оборону на Запорізькому напрямку і намагаються захистити від ворожих обстрілів Херсон, насамперед мирних мешканців та критичну інфраструктуру. Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю під контролем, додав Залужний.
За даними головнокомандувача ЗСУ, з 31 грудня до ранку 3 січня ворог завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Залужний подякував Міллі за передані Україні зенітні ракетні комплекси, які зараз рятують життя цивільних.
Також генерали обговорили потреби захисників України для подальшої боротьби з окупантами.
"Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати можливості українського війська захищати мирні міста та села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі", — додав Залужний.
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 3 січня повідомив, що окупанти не відмовляються від планів вийти на адмінкордон Донецької області, наступають на Бахмутському напрямку і намагаються покращити тактичне положення – на Лиманському та Авдіївському.
Раніше прессекретар командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що сили ППО за останні дві доби збили 100% дронів, якими РФ намагалася атакувати територію України. Загалом було знищено 84 ворожі безпілотники.