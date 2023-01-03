У Кабміні розповіли, куди направлять конфісковані у Росії 17 млрд

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Конфісковані у російських банків 17 млрд грн підуть на відновлення України, перший пріоритет – зруйноване житло, повідомляє Українська правда.

Пр це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків – на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн".

За його словами, перший пріоритет – зруйноване житло людей.

Шмигаль також повідомив, що у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО.