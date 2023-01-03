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У Кабміні розповіли, куди направлять конфісковані у Росії 17 млрд

У Кабміні розповіли, куди направлять конфісковані у Росії 17 млрд
Фото: kmu.gov.ua

Конфісковані у російських банків 17 млрд грн підуть на відновлення України, перший пріоритет – зруйноване житло, повідомляє Українська правда.

Пр це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків – на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн".

За його словами, перший пріоритет – зруйноване житло людей.

Шмигаль також повідомив, що у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО.

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