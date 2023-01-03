У Зеленського назвали ще одне завдання фіналізації війни з Росією
Україна переможе у війні проти Росії. Однак війна має закінчитися не лише тим, що від російських окупантів буде звільнено всю територію України, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у телемарафоні.
"Україна переможе і війна має закінчитися не тільки тим, що звільнимо свої території. А в тому числі переформатуванням контурів глобальної безпеки як такої. І в тому числі повернути світу міжнародне право спілкування між державами. Це також ключове завдання правильної фіналізації війни", - заявив він.
Нагадаємо, ЗСУ сподіваються звільнити окупований Росією Крим вже у 2023 році.
Додамо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що беззаперечно вірить у перемогу України у боротьбі з російською агресією, але для цього ЗСУ потрібні ресурси.