У Зеленського назвали ще одне завдання фіналізації війни з Росією

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Україна переможе у війні проти Росії. Однак війна має закінчитися не лише тим, що від російських окупантів буде звільнено всю територію України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у телемарафоні.

"Україна переможе і війна має закінчитися не тільки тим, що звільнимо свої території. А в тому числі переформатуванням контурів глобальної безпеки як такої. І в тому числі повернути світу міжнародне право спілкування між державами. Це також ключове завдання правильної фіналізації війни" , - заявив він.

Нагадаємо, ЗСУ сподіваються звільнити окупований Росією Крим вже у 2023 році.

Додамо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що беззаперечно вірить у перемогу України у боротьбі з російською агресією, але для цього ЗСУ потрібні ресурси.